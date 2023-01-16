Антимонопольная служба Италии проверит пять топливных компаний из-за цен на бензин

Антимонопольная служба Италии проверит Eni Spa и еще четыре топливных компаний из-за цен на бензин. Об этом в понедельник, 16 января, говорится в заявлении управление по конкуренции Италии.

Антимонопольная служба заинтересовалась компаниями из-за подозрений в продаже ими топлива по цене, отличной от опубликованной на заправках, а также из-за отсутствия сведений о стоимости бензина на профильном национальном портале.

Так, проверки прошли в офисах Eni Spa, Esso Italiana Srl, Italiana Petroli Spa, Kuwait Petroleum Italia Spa и Tamoil Italia Spa. Проверка коснулась также тысячи заправок по всей стране, большая часть которых принадлежит Eni и IP.

«Во многих случаях имело место несоответствие между рекламируемой ценой и более высокой ценой, которая применялась на самом деле», — говорится в заявлении.

11 января стало известно, что Италия ввела ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо. Правительство обязало автозаправочные станции, помимо собственных цен на бензин, выставлять его усредненную стоимость по стране.

Ранее, 3 января, агентство ANSA сообщило, что население Италии будет ощущать последствия энергетического кризиса на протяжении всего 2023 года. Отмечалось, что сохранятся повышенные цены на продовольственные продукты, возобновится рост стоимости услуг. В результате расходы итальянских семей могут увеличиться в среднем на €2435