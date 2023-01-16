Еврокомиссия 17 января выплатит Украине €3 млрд макрофинансовой помощи

Еврокомиссия от имени Евросоюза выплатит 17 января Украине первый платеж макрофинансовой помощи в размере €3 млрд. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Завтра мы уже выплатим первые €3 млрд из €18 млрд макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре», — написала она в Twitter.

Как отметил на своей странице в соцсети исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис, эти средства признаны помочь Киеву «покрыть свои насущные потребности».

Ранее, 13 января, на пресс-конференции в шведском Кируне после встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном фон дер Ляйен назвала эту программу макрофинансовой помощи крупнейшей в истории ЕС.

2 января глава ЕК провела первый в новом году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала в скором времени прибыть на территорию Украины и провести с ним встречу. Глава ЕК также пообещала Украине поддержку со стороны Евросоюза «столько, сколько потребуется».

Страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд 15 декабря. Фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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