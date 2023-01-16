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Карта спецоперации на Украине 16 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 16 января можно в материале «Известий».

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Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска уничтожили более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении. ВС РФ также продолжают наступление на донецком направлении, за сутки было уничтожено более 50 военных ВСУ. На краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 75 военнослужащих и девять транспортных средств.

Конашенков также сообщил, что артиллерия и авиация ЗВО нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ поразили склад вооружений ВСУ в ДНР и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области. Около 30 украинских военных было уничтожено в Запорожской области и ДНР.

Также ВС РФ уничтожили в ДНР РСЗО «Град» и гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б». Средства ПВО России за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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