Бензовоз насмерть сбил школьника в Иркутской области

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Бодайбо (Иркутская область), в результате которого погиб девятилетний школьник. На ребенка наехал бензовоз.

Авария произошла утром 16 января. 40-летний водитель бензовоза допустил наезд на мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ученик третьего класса скончался на месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку исполнению законодательства, касающегося травматизма несовершеннолетних.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Краснодарском крае. Два человека погибли, еще двое получили травмы.