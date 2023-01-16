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Онлайн-магазин для заключенных российских колоний переименовали в «Сидим-едим»

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Магазин для заключенных российских колоний переименовали в «сидим-едим.рф». Об этом 16 января сообщается на сайте «фсинмагазин.рф».

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Через данный портал можно заказать арестованным продукты и товары.

«В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет «сидим-едим.рф», — говорится в заявлении.

Интерфейс, как отмечается в сообщении, останется прежним.

В пресс-службе ФСИН в Telegram-канале позже пояснили, что данный сайт не имеет отношения к службе.

«Ранее в ФСИН России проведен анализ сервисов в сети Интернет по предоставлению услуг гражданам в интересах подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. Проверка выявила более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН», — говорится в заявлении.

13 января президент России Владимир Путин поручил запретить до 1 мая использовать кандалы для женщин, детей и подозреваемых в ненасильственных преступлениях, пишет «Газета.Ru».

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