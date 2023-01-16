Двоих детей госпитализировали после пожара в Башкирии

В Башкирии двое детей пострадали во время пожара в многоквартирном доме. Они госпитализированы.

Инцидент произошел утром в понедельник, 16 января, в городе Туймазы. Как пишет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на республиканское МЧС, когда прибыли спасатели, горела однокомнатная квартира на первом этаже.

Открытое горение удалось ликвидировать в течение 20 минут. Пострадали два мальчика 2010 и 2011 годов рождения. Спасено 18 человек, четверо из которых — дети. 11 человек спасли при помощи автоподъемника. Еще 15 жителей дома сумели эвакуироваться самостоятельно.

Причины пожара пока неизвестны.

Ранее, 13 января, женщина и ее семилетний сын погибли при пожаре в жилом доме в Томской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело.