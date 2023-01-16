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Врио губернатора Запорожской области выступил за введение смертной казни в регионе

Балицкий: смертную казнь в Запорожской области можно было бы ввести за отдельные особо тяжкие преступления
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Смертную казнь в Запорожской области можно было бы ввести за отдельные особо тяжкие преступления. Такое мнение 16 января в эфире телеканала «Крым 24» высказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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«Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса», — заявил Балицкий.

Врио губернатора региона отметил, что безответственность порождает «те проблемы, которые есть сегодня в стране».

Он также рассказал о случае, когда пьяные злоумышленники зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, а также убили ее мужа и двоих детей.

«Мы этих людей задержали, их судить будут. За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос», — считает Балицкий.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения такой меры наказания, как смертная казнь.

2 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что диверсии на территории России дают основания задуматься о преодолении моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны саботажников расстреливали.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России в настоящее время в Кремле не ведется.

В конце июня председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призыв политиков. По его мнению, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.

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