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El Pais: два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов

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Военные из двух украинских батальонов, находившихся в Артемовске (украинское название — Бахмут) и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом 16 января пишет испанская газета El Pais.

Данную информацию журналистам подтвердил командир танка 24-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Бурштин».

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Кроме того, он рассказал, что из шести танков, которые были в его роте, остался в боеготовности только один.

В Артемовске, как отмечается в публикации, остается немного мирных жителей — около 10% от населения, которое было до начала конфликта. Тогда в городе проживали 73 тыс. человек.

16 января газета The Times написала, что киевские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным.

Ранее газета The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России.

13 января в Минобороны России сообщил об освобождении Соледара. Он отметил, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении».

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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