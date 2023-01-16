Розница предупредила о возможных перебоях с частью поставок импортных товаров в РФ

Магазины могут столкнуться с перебоями поставок импортных товаров. Дело в том, что Минприроды предложила взимать экологический сбор с импортеров товаров в режиме реального времени, то есть до их поступления в продажу. Федеральная торговля сочла, что такое правило чревато серьезными последствиями: задержками в поставках и дефицитом товаров, включая критически важные. Об этом сказано в отзыве Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) и РАТЭК (продавцы бытовой техники), с которыми ознакомились «Известия» 16 января. Речь в том числе идет о холодильниках, утюгах, компьютерах, предметах гигиены.

Минприроды подготовило новую версию законопроекта о расширении ответственности производителей (РОП) за переработку упаковки — министерство расширяет свои подходы к механизму. Чем больше изготовители вовлекутся в утилизацию тары, тем меньше мусора окажется на полигонах. Или они сами будут перерабатывать мусор, или уплатят экологический сбор государству для этого. Такую цель перед правительством ставил президент России Владимир Путин. «Известия» ознакомились с документом Министерства природы.

В нем сказано, что с начала 2025 года импортеры должны оплачивать экологический сбор в режиме реального времени, то есть до момента выпуска продукции в продажу. Если компания сама намерена переработать товар, то следует представить властям нужные документальные доказательства с банковской гарантией на сумму экологического сбора. Речь идет о ввозимой из-за рубежа продукции за исключением стран ЕАЭС.

Торговля уверена: законопроект создает новые и необоснованные барьеры импортерам. Они могут потерять интерес к ввозу товаров в РФ, также норма может обернуться задержками поставок и в итоге — к дефициту товаров, в том числе критически важных.

Об этом сказано в отзывах крупнейших продавцов продуктов, плюс бытовой техники и электроники. Речь идет об АКОРТ и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. «Известия» ознакомились с документами.

Бизнес подготовил отзывы для рабочей группы в сфере торговли и защиты прав потребителей. Она работает при подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций ведомств, которая в свою очередь находится в подчинении к правительственной комиссии. Ее эксперты проводят административную реформу.

Среди таких критически важных импортных товаров эксперты компаний выделили холодильники, стиральные машины, утюги, компьютеры и смартфоны, предметы гигиены, бытовая химия, пищевые продукты и алкоголь в пластиковой и алюминиевой таре.

Импортеры товаров сталкиваются с трудностями при ведении внешнеэкономической деятельности и нехваткой оборотных средств. Изменение порядка расчета и уплаты сбора может привести к увеличению административной нагрузки, дополнительным расходам и усложнению операционной деятельности, считает глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Маловероятно, что реализация инициативы приведет к значительному снижению импорта и нарушению цепочек поставок, однако ужесточение регулирования может привести к увеличению цен поставляемых на российский рынок товаров, заметила эксперт.

Минприроды не видит рисков в администрировании нормы на сегодняшний день, сказали «Известиям» в министерстве. Законопроект устанавливает такое требование для того, чтобы гарантированно обеспечить выполнения обязанностей компаний — утилизировать отходы. В ведомстве напомнили, что механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) ввели в 2015 году. Но за первые семь лет реализация РОП не привела к экономическому стимулированию развития отрасли. Речь идет о сегменте обращения с отходами от использованных товаров.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что подобные инициативы или предложения в министерство не поступали.

Ранее, 4 января, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств и оборудования продлевается до конца 2023 года.