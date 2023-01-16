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В Chery приступили к производству нового двигателя

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Фото: Chery
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Бренд Chery начал производство новой модели двигателя четвертого поколения G4G15, который появится во II квартале 2023 года. Об этом 16 января сообщила пресс-служба компании.

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Новая модель мотора с повышенной производительностью и низким расходом топлива, является первым представителем нового, четвертого поколения силовых агрегатов. Двигатель обладает двухточечным впрыском топлива, раздельным охлаждением блока и головки цилиндров, двойным термостатом (электронным термостатом/термостатом двойного действия), системой EGR с жидкостным охлаждением промежуточного охладителя.

В сравнении с двигателем второго поколения, удельный вес мотора четвертого поколения снижен на 30%, расход топлива снижен на 12%, а крутящий момент на низких и средних оборотах увеличен на 10%.

В компании полагают, что новый силовой агрегат выведет автомобили компании Chery на новый технологический уровень.

В пресс-службе бренда отметили, что в последние годы девять моделей двигателей Chery вошли в десятку лучших двигателей Китая. Силовые агрегаты марки экспортируются в США, Турцию, Германию, Японию и другие страны мира.

11 января «Автостат» сообщил, что по итогам 2022 года самой популярной китайской маркой в РФ стала Chery. В 2022 году жители РФ стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда. На втором месте оказалась продукция бренда Haval: 34,1 тыс. авто. На третьем — Geely: 26,7 тыс. штук. Эксперты уточнили, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в 2022 году.

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