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Песков уточнил, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социнфраструктуре Украины

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Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Об этом 16 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», — отметил Песков, комментируя по просьбе журналиста попытки украинских властей обвинить Россию в разрушении жилого дома в Днепропетровске.

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Он также напомнил, что некоторые украинские чиновники сами заявили о том, что ракета упала на дом вследствие работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

О том, что упавшая на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой ПВО Украины, накануне заявил советник офиса президента страны Алексей Арестович. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

За день до этого, 14 января, на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде областей.

После этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны — Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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