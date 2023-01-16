Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Липецке

В Липецке в результате пожара в квартире жилого дома погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в минувшую субботу, 14 января, в доме № 27 по улице Краснознаменной. В одной из квартир огонь уничтожил внутреннюю отделку балкона на площади 3 кв. м и отделку комнаты на площади 10 кв. м, пишет LipetskMedia.

В результате пожара погиб 58-летний мужчина. Как уточняет GOROD48, он получил смертельные ожоги из-за вспыхнувшей горючей жидкости. По факту случившегося региональное СУ СКР проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются.

13 января женщина и ее семилетний сын погибли при пожаре в жилом доме в Томской области. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.