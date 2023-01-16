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Названы причины снижения продаж в России безалкогольных напитков без сахара

«Союзнапитки»: в 2022 году произошли значительные структурные изменения крупнейших производителей напитков без сахара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева
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Снижение продаж безалкогольных напитков без сахара может быть связано с несколькими факторами, в том числе со структурными изменениями крупнейших производителей, рассказал «Известиям» 16 января президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

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«Во первых, в 2022 году произошли значительные структурные изменения крупнейших производителей этой категории продукции, по разным причинам многие игроки приостановили выпуск этой продукции на территории России. Во-вторых, безалкогольные напитки не являются продуктом первой необходимости, что в условиях экономических колебаний может привести к снижению спроса на эту категорию», — объяснил Новиков.

Как отметил президент Союза производителей соков, воды и напитков, на протяжении уже нескольких лет крупнейшие производители увеличили долю напитков без сахара в своем портфеле.

По его словам, такое общее индустриальное решение с целью развития культуры рационального потребления в том числе зафиксировано в Кодексе добровольных обязательств, который был подписан в конце 2019 года крупнейшими производителями.

«В данный момент сложно прогнозировать дальнейшие перспективы развития категории, так как ситуация в индустрии напитков остается нестабильной», — заключил он.

Ранее в этот день газета «Коммерсант», ссылаясь на данные NielsenIQ написала, что за 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в России сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году. При этом в деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. По информации издания, остановка производства Coca-Cola и Pepsi в РФ привела к сокращению сегмента такой продукции.

В конце ноября 2022 года аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева сообщила, что рост стоимости газированных напитков, который начался еще весной, был связан с подорожанием логистики, упаковки, ингредиентов, а также с задержками в поставках.

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