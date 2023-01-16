Семья в Ставропольском крае заплатила 850 тыс. рублей за порчу трассы

В Ставропольском крае отец и сын заплатили 850 тыс. рублей в виде штрафов за порчу трассы. Их обвинили в том, что они ездили по трассе на слишком тяжелых грузовиках.

NewsTracker со ссылкой на УФССП по региону пишет, что семья занималась грузоперевозками. Из-за того что отец с сыном передвигались по федеральной трассе с превышением предельно допустимой массы грузов, они причинили ей вред.

В отношении нарушителей сотрудники ГИБДД составили три протокола. Однако должники не торопились расплачиваться и игнорировали требования. Тогда на их банковские счета был наложен арест.

Только после этого один из нарушителей явился к приставам и погасил долги.

Ранее 78% дорог на территории Ставропольского края признали соответствующими всем требованиям. Достигнутый показатель на 2% превышает изначально запланированный.