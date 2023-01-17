18 января — Крещенский Сочельник: значение, традиции и запреты

Православные верующие 18 января готовятся к великому празднику Крещения. В 2023 году Крещенский Сочельник приходится на среду. Какой смысл знаменательный день несет в себе и как его проводят христиане — читайте в материале «Известий».

Крещенский Сочельник – 2023: значение

К 18 января к концу подходят Святки — период празднования Рождества, и православные начинают готовиться к еще одному важному торжеству — Крещению Господню. У этого праздника тоже есть свой Сочельник, день накануне, которому церковь придает особое значение.

Крещенский Сочельник предваряет событие Богоявления, когда Иисус был крещен Иоанном Предтечей в реке Иордан. Именно в этот момент явилась Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Как повествует Евангелие, небеса разверзлись и раздался голос Отца Небесного: «Это Сын Мой возлюбленный» и Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя.

Крещенский Сочельник – 2023: традиции

После литургии в Крещенский Сочельник в храмах проводится обряд водоосвящения, который повторяется и на следующий день. Как и в Рождественский Сочельник, христиане соблюдают пост — употреблять в пищу разрешается только сочиво, традиционное блюдо, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Другую пищу до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не полагается. Тем не менее запреты не являются категоричными и главный их смысл заключается в духовном очищении перед великим торжеством. Можно обойтись постными блюдами и опираться на медицинские рекомендации, не пренебрегая здоровьем.

Крещенскую воду принято пить с молитвой, натощак, вместе с кусочком просфоры. Кроме того, святой водой окропляют жилище и домашних животных, предлагают больным для исцеления, умывают детей.

В Сочельник начинаются и традиционные крещенские купания, которые продолжаются и в день праздника. «Известия» собрали в специальных материалах лучшие площадки в Москве и Санкт-Петербурге, специально оборудованные для крещенских купаний на 18–19 января.

Крещенский Сочельник – 2023: что можно и нельзя делать

Помимо очищения тела принято наводить порядок и в жилище — провести генеральную уборку, вымести грязь из труднодоступных мест и вынести мусор.

В народе в Крещенский Сочельник принято устраивать гадания. Молодые девушки гадают на суженого и свою судьбу с помощью записок, свечей и прочих атрибутов. Однако церковь подобные обряды не приветствует.

Как и в другие православные праздники, нельзя в Сочельник и на само Крещение действовать с дурными помыслами, злословить и ругаться с близкими.

Ранее «Известия» напомнили читателям правила безопасности при купании в проруби и рекомендации по подготовке к нему.