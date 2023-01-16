Песков: поставка британских танков и другого западного оружия Украине не изменит ситуацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 16 января, заявил, что танки Challenger 2, которые Великобритания намерена поставить Украине, будут гореть, как и остальные.

«Специальная военная операция будет продолжается. Эти танки горят и будут гореть так же, как остальные», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва не скрывает своего негативного отношения к отправке британских танков на Украину. По его мнению, они способны затянуть конфликт и создать Киеву больше проблем.

«Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять», — добавил он.

По его словам, Москва сомневается, что западные страны «как-то заботятся о судьбах людей, которые живут на Украине, и об их будущем».

Ранее, 14 января, в пресс-службе Даунинг-стрит уведомили о планах Британии в ближайшие недели передать украинской стороне 14 танков Challenger 2. Сообщалось, что «за этим последует около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами».

Британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, сейчас настал самый подходящий для этого момент. Глава британского правительства дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков.

Тогда же посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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