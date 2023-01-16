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За 333 дня эскалации в ДНР до начала СВО погибли 644 мирных жителя

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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За 333 дня эскалации в Донецкой Народной Республике (ДНР) до начала проведения спецоперации по защите Донбасса погибли 644 мирных жителя. Такие данные 16 января привели в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«За 333 дня эскалации на территории в границах до начала специальной военной операции погибли 644 гражданских лица, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3 тыс. 769 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего [погибли] 4 тыс. 413 [человек], в том числе 132 ребенка», — сказано в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Утром 16 января украинские войска обстреляли Калининский район на востоке Донецка. Пострадали супермаркет и трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича. Часть дома полностью обрушилась. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

Кадры последствий обстрела есть в распоряжении «Известий». На них запечатлено, как спасатели разгребают завалы.

Ранее в понедельник в центре Донецка прогремело два взрыва. Кроме того, в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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