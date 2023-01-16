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Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука

Песков: не знаю, читал ли Путин статью Медведчука, но она вызывает большой интерес
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли президент России Владимир Путин статью депутата украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, но отметил, что она вызывает большой интерес. Об этом он рассказал в понедельник, 16 января, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Медведчук опубликовал в газете «Известия» статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине.

«Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес», — сказал Песков.

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«Известия» публикуют статью председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука

В то же время он оставил без ответа вопрос журналиста, который поинтересовался, есть ли у Кремля информация о месте нахождения Медведчука и были ли у него контакты с Владимиром Путиным после освобождения политика на Украине.

На прошлой неделе, 13 января, украинские СМИ сообщали, что Верховная рада Украины лишила мандата Медведчука. За решение о прекращении его полномочий проголосовали 300 парламентариев. Вместе с ним депутатских мандатов лишились Тарас Козак, Андрей Деркач и Рената Кузьмина.

За несколько дней до этого по указу президента страны Владимира Зеленского все четверо были лишены гражданства Украины. Решение было принято на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны.

Кроме того, как заверил президент Украины, подобные решения не станут последними.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

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