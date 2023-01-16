Реклама
Прямой эфир
Культура
Стартовал первый сезон сериала по игре The Last of Us
Мир
В Венгрии указали на ожидание помощи ЕС при постройке новых газопроводов в Европе
Мир
Шольц принял прошение министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Общество
За 333 дня эскалации в ДНР до начала СВО погибли 644 мирных жителя
Мир
Times узнала о решении Киева оборонять Артемовск иностранными наемниками
Политика
В Госдуме указали на осознание Хорватией последствий антироссийской политики
Мир
Два батальона ВСУ покинули фронт из-за нехватки боеприпасов
Авто
В России подорожало техобслуживание машин Lada
Мир
В Италии задержан разыскиваемый около 30 лет босс мафии «Коза ностра» Денаро
Армия
Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины
Общество
Песков допустил поездку Путина в Петербург в годовщину прорыва блокады
Мир
DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Сюжет:

MW сообщил о планах отправить танки Запада подальше от фронта для спасения их репутации

Military Watch: западные танки хотят использовать вдали от фронта на Украине из-за боязни подорвать их репутацию
0
Фото: REUTERS/Ben Birchall
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С поставкой Украине западных танков возникла серьезная проблема, которая заключается в том, что уничтожение пересылаемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники может серьезно подорвать международную репутацию изделий. Об этом 16 января написал портал Military Watch.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

«Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции, когда применялись в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке», — констатировали журналисты.

Еще одна проблема с западной техникой — это долгое и трудоемкое обучение, которое должны пройти для обращения с нею военнослужащие ВСУ, что существенно задерживает поставки. В частности, такие трудности возникают с интеграцией британских танков Challenger 2 в армию Украины.

«Опасности, которые могут возникнуть в результате их захвата (Российской армией), означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения», — резюмируют авторы статьи.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к планам Великобритании в ближайшее время передать Украине танки Challenger 2. Песков отметил, что Соединенное Королевство не способно изменить ситуацию на фронте, а поставки танков могут только затянуть конфликт и доставить больше бед Киеву.

14 января пресс-служба правительства Великобритании на Даунинг-стрит уведомила о планах в ближайшие недели передать украинской стороне 14 танков Challenger 2. Сообщалось, что «за этим последует около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами».

В свою очередь, сам британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, сейчас настал самый подходящий для этого момент. Глава британского правительства дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков.

15 января глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер со своей стороны заявил о невозможности поставлять танки Leopard на Украину в 2023 году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года.

До этого, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023