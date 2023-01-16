MW сообщил о планах отправить танки Запада подальше от фронта для спасения их репутации

С поставкой Украине западных танков возникла серьезная проблема, которая заключается в том, что уничтожение пересылаемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники может серьезно подорвать международную репутацию изделий. Об этом 16 января написал портал Military Watch.

«Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции, когда применялись в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке», — констатировали журналисты.

Еще одна проблема с западной техникой — это долгое и трудоемкое обучение, которое должны пройти для обращения с нею военнослужащие ВСУ, что существенно задерживает поставки. В частности, такие трудности возникают с интеграцией британских танков Challenger 2 в армию Украины.

«Опасности, которые могут возникнуть в результате их захвата (Российской армией), означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения», — резюмируют авторы статьи.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к планам Великобритании в ближайшее время передать Украине танки Challenger 2. Песков отметил, что Соединенное Королевство не способно изменить ситуацию на фронте, а поставки танков могут только затянуть конфликт и доставить больше бед Киеву.

14 января пресс-служба правительства Великобритании на Даунинг-стрит уведомила о планах в ближайшие недели передать украинской стороне 14 танков Challenger 2. Сообщалось, что «за этим последует около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами».

В свою очередь, сам британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, сейчас настал самый подходящий для этого момент. Глава британского правительства дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков.

15 января глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер со своей стороны заявил о невозможности поставлять танки Leopard на Украину в 2023 году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года.

До этого, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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