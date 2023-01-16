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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование пожара под Омском

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Глава СКР Александр Бастрыкин контролирует ход расследования уголовного дела о пожаре в селе Белоусовка Омской области, в котором погибли 40-летняя женщина с тремя детьми в возрасте двух, семи и восьми лет. Еще один ребенок из этой семьи, 10-летний мальчик, в момент трагедии находился у бабушки.

Руководителю СУ СКР по Омской области Олегу Винникову поручено представить доклад об установленных обстоятельствах случившегося.

Накануне, 15 января, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проверку проводит и региональная прокуратура.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Люди погибли вследствие сильного задымления и острого отравления продуктами горения, сообщает ИА «Город55» со ссылкой на СУ СКР по Омской области.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», на место происшествия выехал губернатор Александр Бурков. Он должен провести заседание оперативного штаба.

Пожар в частном доме произошел 15 января. Площадь пожара составила 100 кв. м. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 11 человек.

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