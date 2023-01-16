Подрядчиков оштрафуют на 3 млн рублей за уборку дорог в Челябинске

В Челябинске подрядчиков, которые не выполнили обязательств по уборке дорог, оштрафуют на 3,1 млн рублей. Об этом главе города Наталье Котовой доложил вице-мэр Андрей Ксензов.

Среди претензий в том числе неудовлетворительная очистка остановочных комплексов и недостаточно активный вывоз снега, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на Ксензова. По его словам, в минувшие выходные чиновники вновь совершили контрольные объезды и составили очередной список недостатков. Их должны исправить до 17 января.

Мэр отметила, что в конце недели, по прогнозам, погода должна измениться: потеплеет, пройдут мокрый снег и дождь. По этой причине работу подрядчиков будут усиленно контролировать. Если требования контрактов и комитета дорожного хозяйства не будут исполняться, придется вводить новые санкции.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Челябинской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 189 км дорог местного и регионального значения. На эти цели направят более 5 млрд рублей.