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Модернизированный бомбардировщик Ту-95МСМ совершил испытательный полет

ОАК: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет. Испытания прошли успешно, сообщили в понедельник, 16 января, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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«В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Там же отметили, что Ту-95МСМ представляет собой новую модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. От своего предшественника он отличается более высокими показателями эффективности и надежности.

Работу над усовершенствованием характеристик бомбардировщика корпорация ведет совместно с проектно-конструкторскими бюро «Туполев» (входит в «Ростех») и ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Ранее, 30 декабря, в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что на летные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М. Речь идет о первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и о строевом самолете, прошедшем глубокую модернизацию. В ходе испытаний планировалось проверить самолетные системы и двигатели, а также бортовое радиоэлектронное оборудование.

В ОАК также отметили, что Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России, поэтому модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков является приоритетной задачей.

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