Хорватия начала осознавать последствия антироссийских санкций и ухудшения отношений с Москвой. Об этом 16 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что США и НАТО посредством Украины ведут прокси-войну с Россией. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

Белик отметил, что, несмотря на то что Хорватия входит в список недружественных для России стран, Миланович здраво оценил последствия ситуации, которую выстраивают Вашингтон и Брюссель в украинском конфликте.

«Напомню, ранее Загреб допускал ряд антироссийских заявлений, высылал российских дипломатов, поставлял оружие и материальную помощь Киеву, но теперь, видимо, руководство Хорватии принялось подсчитывать убытки собственной страны, к которым привела подобная политика, что и способствовало «просветлению», — сказал депутат.

По мнению Белика, со временем политиков, согласных с хорватским коллегой, станет больше.

«Понятие «украинский конфликт» как дамоклов меч висит над европейскими странами, которые, и так страдая от последствий санкций, очень боятся быть втянутыми в противостояние и брать в руки оружие. Европейские страны, как заметил сам Миланович, превратились по сути своей в рабов Америки», — сказал он.

И если сначала Европа с готовностью включилась в игру, затеянную Вашингтоном, сейчас она вынуждена вести счет возникшим проблемам, подчеркнул парламентарий. «А пока это происходит, США пытаются извлечь из ситуации максимальную пользу», — заключил Белик.

В декабре в Хорватии парламент проголосовал против участия в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных. А в ноябре Миланович отклонил запрос министра обороны Марийо Баножича на обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории страны.

В октябре Миланович заявил, что Североатлантический альянс фактически является непосредственным участником конфликта на Украине.

В сентябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ готова к любым сценариям и предостерегает Запад от опасного вмешательства в ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Запад своими действиями на Украине поставил континент и весь мир на грань событий с непредсказуемым результатом для всего человечества.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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