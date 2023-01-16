Реклама
Прямой эфир
Культура
Стартовал первый сезон сериала по игре The Last of Us
Мир
В Венгрии указали на ожидание помощи ЕС при постройке новых газопроводов в Европе
Мир
Шольц принял прошение министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Общество
За 333 дня эскалации в ДНР до начала СВО погибли 644 мирных жителя
Мир
Times узнала о решении Киева оборонять Артемовск иностранными наемниками
Политика
В Госдуме указали на осознание Хорватией последствий антироссийской политики
Мир
Два батальона ВСУ покинули фронт из-за нехватки боеприпасов
Авто
В России подорожало техобслуживание машин Lada
Мир
В Италии задержан разыскиваемый около 30 лет босс мафии «Коза ностра» Денаро
Армия
Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины
Общество
Песков допустил поездку Путина в Петербург в годовщину прорыва блокады
Мир
DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Сюжет:

В Госдуме указали на осознание Хорватией последствий антироссийской политики

Депутат Белик: Хорватия начала осознавать последствия антироссийских санкций и ухудшения отношений с Москвой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хорватия начала осознавать последствия антироссийских санкций и ухудшения отношений с Москвой. Об этом 16 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о новых пакетах санкций против РФ, расширении НАТО и финансовой помощи Украине

Таким образом он отреагировал на слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что США и НАТО посредством Украины ведут прокси-войну с Россией. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

Белик отметил, что, несмотря на то что Хорватия входит в список недружественных для России стран, Миланович здраво оценил последствия ситуации, которую выстраивают Вашингтон и Брюссель в украинском конфликте.

«Напомню, ранее Загреб допускал ряд антироссийских заявлений, высылал российских дипломатов, поставлял оружие и материальную помощь Киеву, но теперь, видимо, руководство Хорватии принялось подсчитывать убытки собственной страны, к которым привела подобная политика, что и способствовало «просветлению», — сказал депутат.

По мнению Белика, со временем политиков, согласных с хорватским коллегой, станет больше.

«Понятие «украинский конфликт» как дамоклов меч висит над европейскими странами, которые, и так страдая от последствий санкций, очень боятся быть втянутыми в противостояние и брать в руки оружие. Европейские страны, как заметил сам Миланович, превратились по сути своей в рабов Америки», — сказал он.

И если сначала Европа с готовностью включилась в игру, затеянную Вашингтоном, сейчас она вынуждена вести счет возникшим проблемам, подчеркнул парламентарий. «А пока это происходит, США пытаются извлечь из ситуации максимальную пользу», — заключил Белик.

В декабре в Хорватии парламент проголосовал против участия в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных. А в ноябре Миланович отклонил запрос министра обороны Марийо Баножича на обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории страны.

В октябре Миланович заявил, что Североатлантический альянс фактически является непосредственным участником конфликта на Украине.

В сентябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ готова к любым сценариям и предостерегает Запад от опасного вмешательства в ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Запад своими действиями на Украине поставил континент и весь мир на грань событий с непредсказуемым результатом для всего человечества.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023