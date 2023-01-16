Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в «Лаборатории Касперского» «Газете.Ru».

При этом отмечается, что чаще всего называют роботы-пылесосы.

42% опрошенных обращаются с гаджетами как с одушевленными существами. В том числе 68% разговаривают со смартфонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, 22% ― с чайниками и кофемашинами, а 16% ― с роботами-пылесосами.

Отмечается, что это связано с тем, что люди в течение лет привыкают к своим гаджетам и могут испытывать к ним сочувствие.

Как подчеркнул эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, часто пользователи делятся со своими устройствами разной информацией, однако важно ее фильтровать, так как мошенники могут воспользоваться этим.

26 декабря 2022 года ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов заявил «Известиям», что чем больше в доме умных устройств, тем выше вероятность того, что одним из них воспользуются злоумышленники

По его словам, через сеть взломанных устройств и роутера хакеры могут получить доступ к смартфону или компьютеру, где есть логины и пароли электронной почты, банковских сервисов и социальных сетей.