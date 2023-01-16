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Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников ВСУ достигло семи

Глава Севастополя Развожаев сообщил о семи сбитых беспилотниках над морем за сутки
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Фото: соцсети
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в понедельник, 16 января, семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем», — написал губернатор.

Он призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом городе.

«Украинские ципсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Заявляю — в городе-герое всё спокойно. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — подчеркнул Развозжаев.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. По данным губернатора города, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также сообщал о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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