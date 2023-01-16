Более 5 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Челябинской области

В Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 189 км дорог местного и регионального значения.

На эти цели потратят более 5 млрд рублей. Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, из этой суммы 1,9 млрд рублей поступят из федерального бюджета.

Так, в Челябинске продолжат строительство новых участков дорог на улицах 2-я Эльтонская, Молдавская и Бейвеля. Будет отремонтирован мост через реку Миасс у поселка Першино. Среди крупных объектов, которые планируют отремонтировать, — дорога Кузяшева – Акбашева – Марксист, дорога Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, дорога Южноуральск – Магнитогорск.

Агентство отмечает, что за пять лет по нацпроекту в Челябинской области привели в соответствие с нормами более 1 тыс. км дорог. В 2022 году на территории региона дорожные работы проводили на 66 объектах. На эти цели было потрачено 4,7 млрд рублей.

В декабре сообщалось, что в Курганской и Челябинской областях на трассах установили датчики для отслеживания интенсивности движения транспорта. Новое оборудование, анализирующее состояние потока, смонтировали на 17 участках дорог М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш», Р-354 и А-310.