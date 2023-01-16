Туристический квест для школьников появится в Златоусте

В Златоусте Челябинской области создадут туристический маршрут для школьников «Пугачевское городище». Он совместит в себе квест, урок истории и урок краеведения. Информация об этом появилась на портале Фонда президентских грантов.



Kursdela.biz поясняет, что образовательный маршрут пройдет по старой Казанской дороге, по которой Емельян Пугачев когда-то вел свое войско. Одна из улиц в селе Веселовка, которое включат в маршрут, носит имя Пугачева.

Помимо этого, школьники также получат возможность познакомиться с постройками старообрядцев, узнать о жизни первобытных племен, стойбища которых были в этой местности в период неолита.