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Песков заявил о дополнениях в новой концепции внешней политики России

Песков: новая концепция внешней политики России дорабатывается и будет утверждена указом Путина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новая концепция внешней политики России будет дополнена. Об этом в понедельник, 16 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что новая концепция дорабатывается.

«Будет работа финализироваться. Будут определенные дополнения», — сказал Песков.

Однако, по его словам, пока нет понимания, в какой срок работа будет закончена.

Официальный представитель Кремля утвердительно ответил на уточняющий вопрос, может ли утверждение состояться без проведения "большого" заседания Совета безопасности РФ.

«На самом деле, может быть утверждено указом президента [РФ Владимира Путина]», — пояснил он.

15 декабря 2022 года в МИД РФ сообщили, что новая концепция внешней политики России может быть опубликована в начале 2023 года. Как пояснил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, новое содержание концепции принципиально одобрили в январе 2022 года, но «в связи с развитием ситуации» работу над документом продолжили.

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