Пассажир упавшего в Непале самолета снял на телефон последние секунды полета

Пассажир, находившийся на потерпевшем крушение лайнере в Непале, снял последние секунды перед катастрофой. Согласно кадрам, которые 16 января опубликовал индийский телеканал NDTV, пассажир вел прямую трансляцию в сети Facebook (принадлежит компании Meta, которые признана в России экстремистской и запрещена).

На видео запечатлены автор ролика и другие пассажиры, которые сначала спокойно сидят на своих местах в лайнере. Также в ролике снят вид из иллюминаторов воздушного судна, добавляет «Газета.Ru». Через некоторое время самолет начинает трясти и происходит взрыв. На последних секундах видео, перед тем, как запись обрывается, виден сильный пожар и слышны крики людей.

Самолет разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика — авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли, из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

16 января власти Непала объявили днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы люди могли выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.

Ранее в этот день сообщалось, что в Непале обнаружен черный ящик потерпевшего крушение пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту.