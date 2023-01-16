Синоптик спрогнозировал дождь в Санкт-Петербурге на Крещение

В Санкт-Петербурге на Крещение, 19 января, ожидаются дожди. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, теплая погода в регионе простоит всю вторую половину второй декады января и только в третьей декаде в Санкт-Петербург придут отрицательные температуры. При этом похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега будет мало.

«Ну а что с Крещением, то, по последним данным, погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая — от +3 до +5 градусов», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил «Известиям», что на Крещение в Москве ожидается по-весеннему теплая погода. По его словам, в этот день москвичей ждут слякоть, дождь и плюсовая температура.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что на Крещение погода в Москве будет самой теплой за последние 15 лет.