Дилеры в РФ открыли прием заказов на новый Geely Okavango

Один из отечественных дилеров открыл прием заказов на новый семиместный китайский кроссовер Geely Okavango, который официально в РФ не представлен. Об этом 16 января сообщил портал Motor.

Переднеприводный автомобиль предлагается в России с полуторалитровым мотором, отдача которого составляет 177 л.с. Мотор работает с роботизированной коробкой. Продавец оценил новую машину в 3,6 млн рублей. Стоимость автомобиля, который ввозят по параллельному импорту в РФ из Китая, на несколько сотен тысяч рублей больше, чем официально предлагаемая модель Tugella.

Комплектация предлагаемого авто всего одна, но это почти люксовое исполнение Flagship. В машине предусмотрены адаптивные светодиодные фары, панорамная крыша, 18-дюймовые диски, климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также электропривод пятой двери. На выбор предложены два цвета кузова: черный и белый.

В Китае эта модель известна под именем Haoyue, а вариант Okavango применяется для экспортных рынков.

12 января стало известно, что в Китае показали новый кроссовер Geely Coolray L. В движение автомобиль будет приводиться полуторалитровым бензиновым турбомотором, мощность которого составит 181 л.с. (максимальный крутящий момент — 290 Нм). Относительно коробки передач точной информации нет, но специалисты предположили, что китайские автомобилестроители мотор такой мощности обычно агрегатируют с роботом. Отмечается, что новинка окажется крупнее Geely Coolray текущего поколения.