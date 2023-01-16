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Десять новых автобусных маршрутов запустили в Москве в 2022 году

Ежедневно новыми автобусными маршрутами в Москве пользуются свыше 22 тыс. пассажиров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в прошлом году появилось десять новых автобусных маршрутов, которые связали станции метро с новыми жилыми кварталами и торговыми центрами. Их создали в восьми округах Москвы, сообщает в понедельник, 16 января, портал мэра и правительства города.

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Сейчас новыми маршрутами пользуются свыше 22 тыс. пассажиров в день — преимущественно жителей ТиНАО и ЮВАО.

«Их обслуживают более 50 автобусов, которыми воспользовались уже более 880 тысяч пассажиров», — отмечается в сообщении.

Так, более 1,5 тыс. пассажиров в день перевозит новый маршрут № 169 «Метро «Филатов Луг» — «Середневский лес». По скоростному городскому диаметру начал «ходить» экспресс-маршрут № 643, соединивший юго-восток и север Москвы.

Другие новые маршруты — № 800к — от станции метро «Октябрьское Поле» до городской клинической больницы № 52, № 888к — от Нагатинского затона до станции метро «Автозаводская», С949 от станции Щербинка МЦД-2 до филиала Троицкой больницы в поселении Воскресенское, С768 и С867 до рынка «Садовод» из Марьина и Орехово-Борисово Южного, № 704 — от станции Перерва МЦД-2 до станции метро «Братиславская», № 117 к — из Южного Бутово до деревни Расторопово, а также С613 — от платформы Вешняки до 3-го микрорайона Новокосина.

Кроме того, по словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице продлены 26 действующих маршрутов. Благодаря этому количество пассажиров на них выросло с более 76 до 100 тыс. в сутки.

Ранее, 10 января, глава столичного дептранса рассказал, что в 2022 году повысили удобство билетной системы общественного транспорта в Москве. Он отметил, что с лета постепенно внедряется возможность оплаты по QR-коду с помощью системы быстрых платежей, которая позволит людям вернуться к оплате смартфоном. Также на наземном транспорте начали тестирование оплаты по биометрии, которая действует на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК).

Кроме того, появилась возможность активировать удаленное пополнение карт «Тройка» на валидаторах в автобусах, электробусах и трамваях, добавил Ликсутов.

До этого сообщалось, что со 2 января изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 рубля, до 50 рублей, по тарифу «90 минут» — на 6 рублей, до 75 рублей. Также на 1 рубль, до 62 рублей, возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый».

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