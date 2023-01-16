Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше

Германия начала передислокацию трех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польшу. Об этом написал немецкий журнал Stern в понедельник, 16 января.

«Бундесвер начал передислокацию своей системы Patriot в Польшу. Всего три комплекса должны обеспечить охрану критически важной инфраструктуры союзника по НАТО вблизи границы с Украиной», — говорится в сообщении.

Авторы материала напомнили, что еще в ноябре министр обороны Польши Мариуш Блащак и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт договорились о том, что немецкие системы Patriot будут передислоцированы в Польшу.

Тогда же, говорится в статье, Блащак «вызвал сильное недовольство в Берлине тем, что предложил разместить Patriot на Украине, а не в Польше».

«Теперь ясно, что в Польшу все-таки прибудут три системы ЗРК Patriot», — говорится в материале.

Ранее, 3 января, Блащак заявил, что Варшава создает «самую сильную армию в Европе» и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону. Он подчеркнул, что войска страны никогда не были такими сильными, как сейчас, и заверил, что они станут еще сильнее.

Министр напомнил, что еще в прошлом году Польша получила первые батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и беспилотники Bayraktar турецкого производства. Кроме того, в 2023 году Варшаве передадут танки Abrams и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также самолеты и вертолеты.

29 декабря 2022 года польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации. Тем не менее за последние несколько недель более 70 тыс. мужчин уехали в страны Евросоюза и Великобританию в попытках избежать призыва.

До этого, 19 декабря, Блащак сообщил, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет. Он отметил, что граждан научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисной ситуации, умению развести огонь в экстремальной ситуации, выживанию в сложных ситуациях.

7 декабря президент России Владимир Путин напомнил о планах польских националистов забрать западные части Украины, для чего в Польше и ведется работа по наращиванию вооруженных сил.

В ноябре заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб отмечал, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне.