В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову установят в Уфе. Об этом рассказал в понедельник, 16 января, глава республики Радий Хабиров.

«Я бы просил вас в течение двух-трех дней представить предложение по [месту] установки памятника Муртазе Губайдулловичу [Рахимову]», — подчеркнул он во время совещания.

Работать над монументом пригласят народного художника России Салавата Щербакова — автора памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве и нескольких монументов на Поклонной горе.

Хабиров заверил, что установка памятника — это «уже принятое решение».

Муртаза Рахимов скончался 11 января 2023 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он руководил Башкортостаном на протяжении 20 лет, с 1990 года. В отставку Рахимов ушел в 2010 году, после чего возглавил совет благотворительного фонда «Урал».

Похороны первого президента Башкирии состоялись на мусульманском кладбище Уфы 13 января. Политика похоронили с почестями.

Траурная церемония прошла в государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. С Рахимовым приехал проститься президент России Владимир Путин.

Также на церемонии прощания присутствовали тысячи человек, среди которых были как высокопоставленные лица, коллеги, друзья и близкие Рахимова, так и обычные жители Башкортостана и гости республики.

Хабиров назвал Рахимова великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России.