СМИ назвали кандидатов на пост министра обороны ФРГ при отставке Ламбрехт

Политики в Берлине обсуждают преемника министра обороны Германии Кристине Ламбрехт при ее возможной отставке. Об этом в понедельник, 16 января, пишет газета Spiegel.

Среди возможных кандидатов — глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль и министр труда и социальных дел страны Хубертус Хайль.

При этом издание указывает, что кандидатура уполномоченной бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль, вероятно, не будет рассматриваться, хотя некоторые СМИ до сих пор отдавали ей предпочтение.

Как отмечает «Газета.Ru», все названные журналом политики и сама глава минобороны входят в СДПГ, к которой также принадлежит действующий канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне, 15 января, сообщалось, что Шольц столкнулся с проблемой в выборе потенциального министра обороны страны после отставки Ламбрехт. По данным газеты Bild, процесс определения главы минобороны замедлился из-за обещания Шольца ориентироваться на пол кандидата при назначении на пост.

13 января газета сообщила, что Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. При этом в правительстве страны комментировать информацию не стали, назвав ее слухами.