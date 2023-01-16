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СМИ указали на провал планов Запада по созданию глобального альянса против РФ

SCMP: Запад не смог создать глобальный демократический альянс против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Западные страны вопреки многочисленным заявлениям не смогли создать глобальный демократический альянс для противодействия России. Об этом написала старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post 12 января.

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«Вопрос заключается в том, что в мире так и не возникло глобального демократического альянса в отношении противодействия России. Так, например, две крупнейшие демократии мира, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону или призывают к переговорам», — пишет автор материала, директор Исследовательского центра развития и международных отношений факультета политики и общества Ольборгского университета (Дания), профессор Ли Син.

Он указывает на то, что, согласно данным исследования Кембриджского университета, западную, антироссийскую, сторону поддерживает примерно 1,2 млрд человек, населяющих планету, в то время как 6,3 млрд человек, напротив, одобряют и поддерживают Россию и КНР.

«В странах с совокупным населением около 6,3 млрд человек 70% положительно относятся к Китаю, а 66% положительно относятся к России», — говорится в статье.

Автор утверждает, что причиной провала планов по созданию всеобщего антироссийского объединения стали экономическая взаимозависимость государств и склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем.

Ранее, 12 января, обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт посоветовал Вашингтону осознать новое положение на международной арене. По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, как это было в 90-е годы прошлого века, когда распался Советский Союз и Соединенные Штаты оказались в беспрецедентном первенстве. Но на данный момент ситуация резко изменилась, пишет журналист.

До этого, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

До этого, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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