СМИ указали на провал планов Запада по созданию глобального альянса против РФ
Западные страны вопреки многочисленным заявлениям не смогли создать глобальный демократический альянс для противодействия России. Об этом написала старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post 12 января.
«Вопрос заключается в том, что в мире так и не возникло глобального демократического альянса в отношении противодействия России. Так, например, две крупнейшие демократии мира, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону или призывают к переговорам», — пишет автор материала, директор Исследовательского центра развития и международных отношений факультета политики и общества Ольборгского университета (Дания), профессор Ли Син.
Он указывает на то, что, согласно данным исследования Кембриджского университета, западную, антироссийскую, сторону поддерживает примерно 1,2 млрд человек, населяющих планету, в то время как 6,3 млрд человек, напротив, одобряют и поддерживают Россию и КНР.
«В странах с совокупным населением около 6,3 млрд человек 70% положительно относятся к Китаю, а 66% положительно относятся к России», — говорится в статье.
Автор утверждает, что причиной провала планов по созданию всеобщего антироссийского объединения стали экономическая взаимозависимость государств и склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем.
Ранее, 12 января, обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт посоветовал Вашингтону осознать новое положение на международной арене. По словам обозревателя, политики в США ведут себя так, как будто управляют однополярным миром, как это было в 90-е годы прошлого века, когда распался Советский Союз и Соединенные Штаты оказались в беспрецедентном первенстве. Но на данный момент ситуация резко изменилась, пишет журналист.
До этого, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.
До этого, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.
Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.