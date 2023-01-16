Премьер Польши направился в ФРГ с целью убедить власти передать Киеву танки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 16 января, заявил, что направляется в Германию.

Он намерен убедить местных политиков передать Киеву танки Leopard.

«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», — сказал Моравецкий на брифинге перед вылетом, трансляцию которого вел YouTube-канал издания Telewizja Republika.

Премьер-министр отметил, что Польша должна получить согласие немецкой стороны перед передачей танков немецкого производства Украине. При этом Моравецкий не сомневается, что немецкая сторона даст свое согласие.

«В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро», — заключил он.

13 января в кабинете министров ФРГ заявили, что Польша не может поставить Украине танки Leopard без согласования с Берлином. За два дня до этого немецкое издание Die Welt указало на то, что предложение Варшавы поставить Киеву танки Leopard в обход Германии станет оскорблением для немецкого канцлера Олафа Шольца.

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу роты танков Leopard немецкого производства для нужд украинских боевиков по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским 11 января. Конкретное количество Дуда не назвал, но известно, что стандартная рота танков стран НАТО состоит из 14 боевых машин.

Тогда же заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек превращение западной техники, поставленной украинским националистам, в ржавый металлолом.

Как указал военный эксперт Виктор Литовкин, подобный жест Польши и Литвы больше напоминает акцию для демонстрации поддержки Украины в ее «благородной борьбе против российской агрессии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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