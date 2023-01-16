Российский теннисист Хачанов победил в первом круге Australian Open – 2023

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Бернабе Мираллеса Сапату в первом круге Australian Open – 2023 со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0. Об этом написал «Спорт-Экспресс» в понедельник, 16 января.

Продолжительность матча — два часа две минуты. На счету россиянина 11 эйсов, кроме того, он допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12 попыток. У испанского теннисиста — по одному эйсу, двойной ошибке и реализованному брейк-пойнту из семи попыток.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) – Джейсон Кублев (Австралия).

Открытый чемпионат в 2023 году проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.

В финал квалификации Australian Open – 2023 вышли пять российских теннисисток: Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Полина Кудерметова и Анастасия Тихонова.