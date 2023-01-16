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Нестабильную погоду из-за циклона спрогнозировали в Приморском крае

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Синоптики прогнозируют похолодание до –15 градусов и осадки на территории Приморского края. Погодные условия будет определять циклон, смещающийся над акваторией Японского мора.

По данным Vostokmedia, в ночь на 17 января прогнозируются морозы, но осадки не ожидаются. В ночь на 18 января температура воздуха составит –4…–10 градусов, на севере до –15 градусов. Осадки средней интенсивности вероятны 19 января, при этом температура воздуха повысится на 2–3 градуса.

20 января осадки в регионе продолжатся, пишет ИА PrimaMedia. Температура воздуха опустится до –12…–20 градусов, на востоке до –26 градусов. При этом в дневные часы температура повысится до –1…–10 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра предупредили о сильных морозах в нескольких регионах России в феврале. Низкая температура воздуха ожидается на юге страны, в Черноземье и Поволжье.

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