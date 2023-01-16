Пентагон: США начали расширенную боевую подготовку 500 украинских военных в Германии

США 15 января начали расширенную программу боевой подготовки 500 украинских военных на территории Германии. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на главу комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли.

Планируется, что батальон вернется в зону боевых действий в течение 5–8 недель.

Милли планирует посетить место проведения тренировок в Графенвере (федеральная земля Бавария). По его словам, обучаемые войска покинули Украину несколько дней назад.

Отмечается, что подготовка направлена ​​на оттачивание навыков украинских сил. В частности, тренировки предусматривают обучение работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой военной техникой.

По информации агентства, Вашингтон уже провел тренировки для более 3,1 тыс. украинских солдат. При этом Милли утверждает, что подобное обучение велось и до начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции.

Ранее, 10 января, официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут процесс обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на следующей неделе. По его словам, в течение нескольких ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 солдат ВСУ к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot.

6 января Райдер заявил, что западные страны подготовили около 12 тыс. военнослужащих ВСУ с начала спецоперации России по защите Донбасса. Он указал, что из общего числа подготовленных украинских солдат около 3,1 тыс. были обучены в США.

Тогда же представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что на обучение солдат ВСУ управлению обещанных Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot потребуется около двух месяцев.

16 ноября прошлого года канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщал, что Канада будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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