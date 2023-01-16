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Журналисты «АиФ» стали лауреатами премии Москвы за 2022 год
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Журналисты «АиФ» стали лауреатами премии Москвы за 2022 год

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В День российской печати сотрудники АО «Аргументы и факты» были награждены премиями Москвы в области журналистики за 2022 год. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Церемонию награждения в белом зале городской мэрии провел мэр Москвы Сергей Собянин. Сотрудники «АиФ» Марина Набатникова, руководитель отдела копирайта, и Юлия Петухова (Шигарева), редактор отдела культуры и социальных проблем, стали лауреатами премии за многолетнюю журналистскую деятельность по освещению общественной и социальной жизни столицы.

«Как редактор отдела культуры я хочу подтвердить, что Москва никогда не спит. Здесь происходит невероятное количество культурных событий. Спасибо огромное за такую разнообразную жизнь», — сказала Юлия Петухова (Шигарева).

В декабре прошлого года сообщалось, что еженедельник «Аргументы и факты» стал лауреатом ежегодной национальной премии «Марка № 1 в России – 2022» в номинации «Федеральное издание № 1». ИД «Аргументы и факты» ранее становился лауреатом премии «Марка № 1 в России» в 2010, 2014, 2015, 2016 и 2019 годах. Сам конкурс проводится с 1998 года.

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