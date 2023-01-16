Системы ПВО сбили беспилотник над морем вблизи аэродрома Бельбек в Севастополе

Системы ПВО сбили беспилотник над морем на подлете к аэродрому Бельбек в Севастополе 16 января, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над севастопольской бухтой. Губернатор Севастополя указал на работу всех служб «в штатном режиме».

До этого местные системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. По данным губернатора города, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также сообщал о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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