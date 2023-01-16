Больше 600 жителей Якутска пострадали при нападении собак

В 2022 году 627 жителей Якутска обратились за медицинской помощью в связи с укусами собак. Глава города Евгений Григорьев дал поручение усилить работу по профилактике самовыгула питомцев.

Порядка 350 человек пострадали в результате нападения собак, у которых есть владельцы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Telegram-канал «Якутск». Еще 277 человек пострадали при нападении бездомных псов. Количество нападений сократилось по сравнению с 2021 годом.

Недалеко от Урдэл-парка на женщину напал алабай. Григорьев призвал найти хозяина собаки, чтобы привлечь его к ответственности, сообщает ИА SakhaNews. Пса увезли в пункт передержки животных.

13 января сообщалось о нападении двух собак на девятилетнего ребенка в подмосковном Новосиньково. Псы искусали мальчика в районе голеней. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.