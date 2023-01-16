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Сюжет:

Экс-депутат рады указал на планы Зеленского по ликвидации главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат рады Кива: Зеленский готовит ликвидацию главкома ВСУ Залужного, выдав это за российскую операцию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Бывший депутат рады Украины Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует ликвидировать главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 16 января, со ссылкой на осведомленные источники.

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«Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом внутри украинского общества главнокомандующего, который может и хочет при удобном случае заменить президента. Убийство хотят представить как российскую операцию», — написал Кива.

Он сообщил также и о других готовящихся в Киеве изменениях. Так, по его словам, советник офиса украинского президента Алексей Арестович «будет отодвинут от офиса президента и начнет даже критиковать власть».

«Но всё это часть сценария — предвыборной компании в Верховную раду, которая неофициально началась на Украине. Скоро Арестович заявит о создании своей политической силы. Залужного постараются убрать физически как неудобного конкурента, с которым не получилось договориться», — написал Кива.

Ранее, в середине декабря 2022 года, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон подготавливает почву для свержения украинского президента Зеленского и замены его на более выгодного США человека — Залужного.

Риттер подчеркнул, что в последнее время в западных СМИ можно заметить тенденцию к продвижению фигуры главкома ВСУ. По словам американского офицера, дни правления Зеленского сочтены, поскольку он уже не обладает прежней властью и не в силах играть какую-либо роль в дальнейших событиях.

В ноябре французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден намерен избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, как только перестанет нуждаться в его услугах как марионетки. Он подчеркнул, что правительство США начинает уставать от украинского лидера.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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