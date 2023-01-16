В МИЦ «Известия» обсудят будущее российско-германских отношений

18 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Изменение через отдаление: правительство Олафа Шольца и российско-германские отношения».

Какое будущее ждет российско-германские отношения? Что на самом деле представляет собой «смена эпох» во внешней политике Германии, которую в феврале 2022 года провозгласил канцлер ФРГ Олаф Шольц? На каких принципах Берлин выстраивает свой новый курс по отношению к России?

Участники:

Владислав Воротников, директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО;

Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО;

Александр Давыдов, эксперт ИМИ МГИМО.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.