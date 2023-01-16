Уголовное дело возбудили после пожара с тремя погибшими в Приамурье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Амурской области, в результате которого погибли три человека. Для установления причины горения назначена экспертиза.

Пожар произошел в ночь на 15 января в поселке Чильчи Тындинского муниципального округа. Огонь охватил квартиру в многоквартирном доме на улице Ленина. Во время тушения были обнаружены тела женщин 26 и 48 лет, а также 52-летнего мужчины. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, уточняет ИА PriamurMedia.

В ночь с 14 на 15 января частный дом загорелся в Павлоградском районе Омской области. При возгорании погибли дети двух, семи т девяти лет, а также женщина.