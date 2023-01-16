Страховые премии по ОСАГО в 2023 году превысят 300 млрд рублей

В сегменте ОСАГО страховые премии в 2023 году впервые превысят 300 млрд рублей, а их итоговый объем определят размер средней страховой премии, которая, как ожидается, сохранится на уровне ноября—декабря 2022 года. Такой прогноз 16 января сделало агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Прогноз был построен на итогах IV квартала 2022 года, тогда на рынке ОСАГО наблюдался рост средней премии и средней выплаты. При этом тенденция к увеличению средней премии проявилась еще в начале 2022 года из-за прогнозируемого изменения средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа в справочниках для расчета страховых выплат. Самое существенное изменения произошло в июне прошедшего года, отразив ситуацию, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей.

По сравнению с мартом 2022 года стоимость взвешенной корзины наиболее востребованных запасных автодеталей выросла на 29%. Эти изменения компенсировали повышение рыночных цен на запчасти и в последующие месяцы привели к увеличению объема страховых выплат.

В сентябре 2022 года Банк России расширил тарифный коридор и продолжил последовательную политику, направленную на поддержание рынка в состоянии равновесия и индивидуализацию стоимости страховки для каждого водителя с учетом персонального уровня риска. Автостраховщики отметили, что система лимитов страхового возмещения в ОСАГО нуждается в пересмотре, поскольку не позволяет в полной мере компенсировать ущерб от последствий ДТП.

16 января стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей, страховые компании почти прекратили ремонтировать машины по ОСАГО. К концу 2022 года доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя еще в первые месяцы 2022 года составляла 9–11%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При денежной выплате в условиях подорожания запчастей клиенты часто сталкиваются с тем, что суммы оказывается недостаточно для проведения полноценного ремонт.