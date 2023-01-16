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Страховые премии по ОСАГО в 2023 году превысят 300 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В сегменте ОСАГО страховые премии в 2023 году впервые превысят 300 млрд рублей, а их итоговый объем определят размер средней страховой премии, которая, как ожидается, сохранится на уровне ноября—декабря 2022 года. Такой прогноз 16 января сделало агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР).

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Прогноз был построен на итогах IV квартала 2022 года, тогда на рынке ОСАГО наблюдался рост средней премии и средней выплаты. При этом тенденция к увеличению средней премии проявилась еще в начале 2022 года из-за прогнозируемого изменения средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа в справочниках для расчета страховых выплат. Самое существенное изменения произошло в июне прошедшего года, отразив ситуацию, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей.

По сравнению с мартом 2022 года стоимость взвешенной корзины наиболее востребованных запасных автодеталей выросла на 29%. Эти изменения компенсировали повышение рыночных цен на запчасти и в последующие месяцы привели к увеличению объема страховых выплат.

В сентябре 2022 года Банк России расширил тарифный коридор и продолжил последовательную политику, направленную на поддержание рынка в состоянии равновесия и индивидуализацию стоимости страховки для каждого водителя с учетом персонального уровня риска. Автостраховщики отметили, что система лимитов страхового возмещения в ОСАГО нуждается в пересмотре, поскольку не позволяет в полной мере компенсировать ущерб от последствий ДТП.

16 января стало известно, что на фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей, страховые компании почти прекратили ремонтировать машины по ОСАГО. К концу 2022 года доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя еще в первые месяцы 2022 года составляла 9–11%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При денежной выплате в условиях подорожания запчастей клиенты часто сталкиваются с тем, что суммы оказывается недостаточно для проведения полноценного ремонт.

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