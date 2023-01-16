Один из пленных украинских мобилизованных, который принимал участие в боевых действиях в Артемовске (укр. название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал 16 января, как на его глазах погибла рота его сослуживцев.

«Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много (потерь). Целую роту перебили», — цитирует военнопленного «РИА Новости».

По словам бывшего украинского военного, он оказывал раненым товарищам медицинскую помощь. Пленный также констатировал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) относилось к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу. Такое же отношение он наблюдал и со стороны иностранных наемников — никто не берег живую силу, отметил он.

Ранее в понедельник житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин сообщил о намерении ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления из города.

15 января газета The Washington Post писала о том, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление, отметило издание.

Ранее, 14 января, житель населенного пункта Щербин рассказал, как наемники из стран НАТО «пристреливали» украинских националистов по жилым кварталам села Опытное Артемовского района Донецкой Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января обязался организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывное и оперативное получение боеприпасов. В то же время один из националистов, работающих в районе Соледара, на условиях анонимности рассказал CNN о том, что киевское руководство бросило радикалов, несмотря на раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

Как сообщила 10 января The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России. По сведениям информатора газеты, радикалы признали большие потери в районе города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе и из-за обстрела со стороны украинских войск.

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