Реклама
Прямой эфир
Мир
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Мир
В Казахстане рассматривают заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка»
Авто
В России появился пикап SsangYong Rexton Sports
Мир
МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии
Культура
SHAMAN приехал в Донбасс и Новороссию с гастролями
Происшествия
В Хабаровске загорелось высотное здание
Мир
Найден черный ящик разбившегося в Непале самолета
Мир
Главу Ташкента уволили за плохую подготовку города к зиме
Мир
В МИД РФ заявили о попытках США повлиять на медобслуживание российских дипломатов
Мир
Украина намерена попросить Канаду о поставках танков Leopard 2
Армия
В Белоруссии началось совместное с армией РФ летно-тактическое учение
Мир
Не менее 60 человек пострадали в состязаниях с участием быков на юге Индии
Сюжет:

«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из пленных украинских мобилизованных, который принимал участие в боевых действиях в Артемовске (укр. название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал 16 января, как на его глазах погибла рота его сослуживцев.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

«Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много (потерь). Целую роту перебили», — цитирует военнопленного «РИА Новости».

По словам бывшего украинского военного, он оказывал раненым товарищам медицинскую помощь. Пленный также констатировал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) относилось к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу. Такое же отношение он наблюдал и со стороны иностранных наемников — никто не берег живую силу, отметил он.

Ранее в понедельник житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин сообщил о намерении ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления из города.

15 января газета The Washington Post писала о том, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление, отметило издание.

Ранее, 14 января, житель населенного пункта Щербин рассказал, как наемники из стран НАТО «пристреливали» украинских националистов по жилым кварталам села Опытное Артемовского района Донецкой Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января обязался организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывное и оперативное получение боеприпасов. В то же время один из националистов, работающих в районе Соледара, на условиях анонимности рассказал CNN о том, что киевское руководство бросило радикалов, несмотря на раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

Как сообщила 10 января The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России. По сведениям информатора газеты, радикалы признали большие потери в районе города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе и из-за обстрела со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023