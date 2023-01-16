Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в понедельник

В понедельник, 16 января, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу погодного центра «Фобос».

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена теплой периферией циклонического вихря», — рассказали синоптики.

В Северной столице прогнозируется мокрый снег, переходящий в дожди. Столбики термометра покажут от +2 до +4 градусов, что выше нормы. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, теплая погода будет держаться в Санкт-Петербурге до начала третьей декады месяца.

По словам специалиста, которые приводит ИА FlashNord, благодаря теплу средняя температура в первой половине января составила –4,3 градуса, что является нормой для этого времени года.

Колесов рассказал, что холода в город вернутся после Крещения.