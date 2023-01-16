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В Белоруссии началось совместное с армией РФ летно-тактическое учение
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Минобороны Белоруссии информировало о старте летно-тактических учений Союзного государства

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В Белоруссии стартовало совместное летно-тактическое учение авиации Союзного государства. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

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Уточняется, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил (ВКС).

Главной целью учения является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении задач.

«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационную поддержку группировок войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых», — говорится в релизе.

В министерстве добавили, что для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны Военно-воздушных (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Белоруссии.

Накануне, 15 января, сообщалось, что подразделения ВКС РФ прибывают в Белоруссию для совместных учений, которые продлятся с 16 января по 1 февраля.

13 января в пресс-службе белорусского оборонного ведомства рассказали, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность к выполнению задач, намеченных в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания.

В тот же день директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук 6 января заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства.

В декабре 2022 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

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